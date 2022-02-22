Депутаты АКЗС рассмотрят увеличение зарплат бюджетников

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внёс в АКЗС поправки к закону о бюджете Алтайского края, которые предусматривают увеличение зарплаты работников бюджетной сферы. Депутаты рассмотрят их на ближайшей сессии.

На зарплату всех категорий бюджетников дополнительно направят 1,087 млрд рублей. 364 млн из них пойдут на финансирование краевых учреждений, 202 млн вложат в субвенции на дошкольное образование, а 521 млн – в субвенции на школы.

Муниципальным образованиям также увеличен объём субсидий на зарплату на сумму 1 млрд рублей. Общий объём средств на софинансирование оплаты труда муниципалитетам в 2022 году составит 2 млрд рублей, рассказал министр финансов Алтайского края Данил Ситников.

После корректировки бюджета краевой фонд оплаты труда превысит 41 млрд рублей — это на 16% больше, чем закладывалось в законе о краевом бюджете на 2021 год.

Напомним, при формировании закона о краевом бюджете на 2022-2024 годы предусмотрено увеличение фонда оплаты труда на 15,9% для отдельных категорий работников, подпадающих под действие президентских указов. Также в нём указано двукратное увеличение зарплаты неуказным категориям бюджетников: на 6,4% с 1 января 2022 года и 4% с 1 октября.