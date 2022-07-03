До 600 штук в год. В Барнауле хотят построить завод, где будут делать тракторы «Барнаулец»

В Барнауле скоро появится новый завод по производству сельхозтехники. Об этом на агрофоруме «День сибирского поля» рассказал директор предприятия «Алтайлесмаш» («Алтайские лесные машины») Евгений Куксин. По его словам, завод компании нужен, чтобы запустить массовое производство нового трактора «Барнаулец». На форуме сельхозмашину продемонстрировали губернатору Алтайского края Виктору Томенко и полпреду Анатолию Серышеву.

Расширение в пять раз

Сейчас «Алтайлесмаш» работает на территории бывшего мясокомбината на проспекте Космонавтов. Производственные мощности занимают два гектара. Чтобы расширить выпуск техники, нужно больше площади и новый завод, доложил Куксин Томенко и Серышеву.

«Сейчас мы расширяемся до 11 тысяч квадратных метров. Уже приобрели участок на проспекте Космонавтов, где планируем строительство ещё одного завода», — рассказал директор «Алтайлесмаша».

Информацию подтвердил и министр промышленности региона Вячеслав Химочка. По его словам, уже идёт проектировка нового завода. Расположится он на территории, ранее принадлежавшей моторному заводу. Когда именно построят предприятие, участники форума не пояснили. Известно лишь, что возводить завод «Алтайлесмаш» будет за собственный счёт.

Куксин ожидает, что новый объект поможет значительно расширить производство. За 2021 год компания произвела 121 единицу сельхозтехники. Планируется, что уже к 2025 году этот показатель увеличат до 600 машин в год.

По полю на «Барнаульце»

Одной из машин, которую будут делать на новом заводе «Алтайлесмаш», станет сельскохозяйственный трактор ТЛС-5 «Барнаулец». Сейчас компания в основном выпускает гусеничную технику для нефтяников, газовиков и лесников. На машинах барнаульского производства удобно ездить по непроходимой местности.

«Барнаулец» же планируют поставлять именно для аграриев, хотя его тоже сделали на гусеницах. Опытный образец не только привезли на «День сибирского поля», но и провели демонстрационную поездку. Массовое производство тракторов станет возможным после строительства нового завода.

О том, что ещё интересного показали алтайские производители на «Дне сибирского поля», читайте в материале amic.ru.