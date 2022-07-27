Два за миллиард. На Алтае через Avito продают месторождения сапфиров и россыпного золота
За 808 млн рублей предлагает купить месторождение драгоценных камней и золота продавец из Горно-Алтайска. Ещё за 200 млн рублей выставлено другое месторождение золота в Турочакском районе
На Avito можно купить месторождение драгоценных камней и золота от продавца из Горного Алтая. Он заявляет, что готов за 808 млн рублей расстаться с участком, на котором залегает водяной сапфир. Так же автор объявления предлагает к продаже сырьё для огранки: сапфир, турмалин, кварц-волосатик, горный хрусталь, дымчатый и розовый кварц, гранат-альмандин, хризоберилл и огранённые образцы этих камней.
В объявлении написано, что там же обнаружена золотоносная руда. Где точно находится участок, продавец обещает рассказать при контакте. Любопытно, что предлагается вариант обмена на автомобили или мототехнику.
Ещё одно месторождение, но теперь только золота россыпью, стоимостью в четыре раза ниже, выставлено на продажу в Турочакском районе Республики Алтай. Автор объявления указывает, что разведаны 1,11 тонны драгметалла с доразведкой ещё 250 кг. На участке много самородков.
Здесь тоже не указывается место, но написано, что рядом есть некий посёлок, хорошая дорога и несколько других месторождений.
Напомним, что в Барнауле продают здание, где располагается завод по огранке алмазов.