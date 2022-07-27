Два за миллиард. На Алтае через Avito продают месторождения сапфиров и россыпного золота

На Avito можно купить месторождение драгоценных камней и золота от продавца из Горного Алтая. Он заявляет, что готов за 808 млн рублей расстаться с участком, на котором залегает водяной сапфир. Так же автор объявления предлагает к продаже сырьё для огранки: сапфир, турмалин, кварц-волосатик, горный хрусталь, дымчатый и розовый кварц, гранат-альмандин, хризоберилл и огранённые образцы этих камней.

В объявлении написано, что там же обнаружена золотоносная руда. Где точно находится участок, продавец обещает рассказать при контакте. Любопытно, что предлагается вариант обмена на автомобили или мототехнику.

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Экономика Котельный завод в Барнауле продают на Avito

Ещё одно месторождение, но теперь только золота россыпью, стоимостью в четыре раза ниже, выставлено на продажу в Турочакском районе Республики Алтай. Автор объявления указывает, что разведаны 1,11 тонны драгметалла с доразведкой ещё 250 кг. На участке много самородков.

Здесь тоже не указывается место, но написано, что рядом есть некий посёлок, хорошая дорога и несколько других месторождений.

Напомним, что в Барнауле продают здание, где располагается завод по огранке алмазов.