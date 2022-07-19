В Барнауле на Avito продают здание завода «Кристалл» вместе с арендатором

18 июля на Avito появилось объявление о продаже в Барнауле на торгах недвижимости площадью более 10 тыс. кв. метров по адресу ул. Малахова, 177Е. Этот комплекс зданий известен на Алтае как завод «Кристалл».

Продавец — ООО «Бриллианты АЛРОСА» — занимается сдачей в аренду собственного нежилого имущества. По словам сотрудников фирмы, здание продается вместе с арендаторами, основным из которых является филиала АО «ПО «Кристалл», которое как раз специализируется на огранке алмазов и производстве бриллиантов.

Аренда с этой фирмой заключена до конца марта 2029 года. Судя по документации, выставленной на сайте «Бриллиантов АЛРОСА», в месяц барнаульский филиал «Кристалла» платит арендодателю более 1,18 млн рублей в месяц. В документации на торги указано, что арендодатель может досрочно расторгнуть договор с арендатором по статье 619 ГК РФ.

Дата окончания приема заявок — 19 августа 2022 года. Шаг аукциона — 1 млн рублей, задаток — 3 млн рублей.

В лоте из недвижимого имущества — пять нежилых помещений разной площади от 58,7 кв. метров до 9,8 тыс. кв. метров, общая рыночная стоимость которых указана в 123,9 млн рублей. Кроме того, реализуется и движимое имущество, среди которого гараж, будка охраны, заборы, асфальтовое покрытие, лифты, коммуникации и т.д. на сумму более 7 млн рублей.

Новости

Экономика Котельный завод в Барнауле продают на Avito

Что известно о нынешнем владельце здания

ООО «Бриллианты АЛРОСА» действует в Барнауле с апреля 2005 года. Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества. Располагается по адресу ул. Малахова, 177е (то есть там же, на территории завода «Кристалл»). Руководитель компании — Ольга Тюльпина.

По этому же адресу кроме «Бриллиантов АЛРОСА» и филиала АО «ПО «Кристалл» в «Яндекс.Картах» значатся фирма «Спецодежда», магазины для рыбаков и по продаже светильников, компания, торгующая медтехникой, биофабрика медицинской пиявки, рекламное агентство, озвучивающее ролики в магазинах и другие предприятия.

Новости

Экономика До 600 штук в год. В Барнауле хотят построить завод, где будут делать тракторы «Барнаулец»

Что известно о производстве бриллиантов в Барнауле

Сейчас огранкой алмазов по этому адресу занят барнаульский филиал производственного объединения «Кристалл». По данным «Финмаркета», горнорудная компания «АЛРОСА» консолидировала свою огранку на базе смоленского предприятия «Кристалл», куда входят также филиалы «Бриллианты АЛРОСА» (Москва) и ООО «Бриллианты АЛРОСА» (Барнаул).

Это объединение контролирует более половины всей огранки в стране. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2020 года выручка АО «Производственное объединение «Кристалл» была 7,8 млрд рублей, а чистый убыток составил 3,9 млрд рублей.

Сам завод «Кристалл» по производству бриллиантов в столице Алтайского края появился в 1973 году. В 1998 года предприятие перешло на работу по давальческой схеме, основным заказчиком стала Акционерная компания «Алмазы России». В апреле 2004 года АК «Алроса» учредила ООО «Барнаульский завод «Кристалл», сохранен единый производственный комплекс по огранке алмазов в бриллианты.



С 1 июня 2005 года на вновь созданном предприятии приступили к огранке алмазов по давальческой схеме на сырье собственника — АК «АЛРОСА». С начала 2009 года поставка сырья не производилась, предприятие простаивало. В то же время поставка сырья для других ограночных предприятий АК «АЛРОСА» продолжалась. С целью возобновления поставок алмазного сырья для ООО «Барнаульский завод «Кристалл», восстановления работы предприятия администрация края обращалась к руководству предприятия.

С 2010 по 2015 год предприятию пришлось заметно сократить свои площадки. Часть были проданы. За счет этого производству удалось оптимизировать свои ресурсы. В 2016-м году «АЛРОСА» собиралась сделать барнаульский завод «Кристалл» головной площадкой. Но теперь основным гранильным активом является предприятие в Смоленске, а в Барнауле действует филиал.