Экспорт продукции из Алтайского края в 2021 году превысил миллиард долларов

В 2021 году предприятия Алтайского края экспортировали товаров на 1,145 млрд долларов. По сравнению с 2020-м объём продаж вырос на 20,9%, то есть на 198,3 млн долларов. Об этом сообщает правительство региона.

Больше всего поднялись продажи продовольственных и топливно-энергетических товаров, а также минеральных продуктов. Количество стран-экспортёров за 2021 год выросло с 87 до 98. В абсолютном выражении больше всего увеличился экспорт в Казахстан, Узбекистан и Турцию. Профицит торгового баланса в 2021 году составил 464,6 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что работники Алтайского края в прошедшем году в среднем получали 31 888 рублей. Самая высокая зарплата отмечена у занятых в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — 52 206 рублей. Добытчики полезных ископаемых зарабатывали 45 418 рублей, работники металлургического производства — 40 080 рублей.