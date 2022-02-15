Производители компьютеров зарабатывают больше всех в Алтайском крае

Работники Алтайского края в прошедшем году в среднем получали 31 888 рублей, сообщает Алтайкрайстат.

Самая высокая зарплата отмечена у тех, кто занят в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — 52 206 рублей. Добытчики полезных ископаемых зарабатывали 45 418 рублей, работники металлургического производства — 40 080 рублей.

Хуже всех платили производителям бумаги и бумажных изделий — 17 132 рубля. Средняя зарплата на производстве мебели составила 18 743 рубля, в сфере полиграфии — 19 518 рублей.

Специалисты из сферы образования в среднем зарабатывали 28 217 рублей, в области здравоохранения — 32 854 рубля. Занятые в сельском хозяйстве получали зарплату в размере 27 496 рублей.