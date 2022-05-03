ЕС готовится отключить от SWIFT еще несколько российских банков
Пока представители стран Евросоюза не обозначили финансовые организации, которые попадут в новый пакет санкций
Евросоюз готовится отключить ещё несколько российских банков от SWIFT. Об этом рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в эфире телеканала VPI.
«В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. Не могу сказать вам, какие именно, но они будут», — сказал Боррель.
Он также отметил, что страны Европы работают над санкциями, которые повлияют на импорт российской нефти.
Ранее польская энергетическая компания PGNiG заявила о получении от «Газпрома» информации о приостановке поставок газа.
Российская компания уведомила польских партнёров о том, что они должны платить за топливо в рублях, однако польская сторона отказалась это делать.