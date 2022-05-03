ЕС готовится отключить от SWIFT еще несколько российских банков

Евросоюз готовится отключить ещё несколько российских банков от SWIFT. Об этом рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в эфире телеканала VPI.

«В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. Не могу сказать вам, какие именно, но они будут», — сказал Боррель.

Он также отметил, что страны Европы работают над санкциями, которые повлияют на импорт российской нефти.

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