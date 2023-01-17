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Еврокомиссия надеется, что санкции ЕС "погрузят экономику РФ в рецессию на десятилетия"

Брюссель продолжит санкционное давление на Россию

17 января 2023, 20:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Еврокомиссия надеется, что санкции Евросоюза против России погрузят экономику страны "в рецессию на десятилетия". Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы вводим сильнейшие санкции против РФ, которые погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и её индустрия лишается современных и критических технологий", – сказала она.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Брюссель продолжит санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине и будет и далее поддерживать Киев столько, сколько понадобится. 

 

Комментарии 3

  • вполне возможно, но вместе с экономикой ЕС
    18 января, Гость   Ответить
  • Ага, надежда умирает последней :))) Пока толстый сохнет, худой сдохнет)))))
    18 января, Гость   Ответить
  • А что ЕС-это пуп планеты Земля?Или дер фон ляйнен думает что законы экономики-это производство и как можно МЕНЬШЕЕ продажа продукта?Как у этой тёти получается против ветра?
    18 января, Гость   Ответить
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