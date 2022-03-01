Франция арестует активы россиян, попавших под санкции

Франция планирует выявлять россиян, которые могут быть добавлены в европейские санкционные списки. Как заявил глава Минэкономики страны Брюно Ле Мэр, Франция хочет накладывать аресты на имущество людей, близких к российской власти. Об этом сообщает РИА Новости.

По итогам заседания совета обороны Ле Мэр заявил, что Франция “оснастит себя юридическими способами наложить арест на всё имущество” россиян под санкциями.

“По просьбе президента республики мы продолжим вести полный учёт финансовых активов, недвижимого имущества, яхт, люксовых автомобилей, которые принадлежат российским лицам, находящимся под европейскими санкциями”, — отметил французский министр.

Ранее Великобритания заморозила активы ВЭБ, Совкомбанка и “Открытия”. Также страна планирует аресты недвижимости и яхт российских олигархов.