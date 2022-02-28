Великобритания заморозила активы ВЭБ, Совкомбанка и "Открытия". Об этом сообщает ТАСС.

Также глава МИД страны Лиз Трасс рассказала, что Великобритания намерена арестовывать недвижимость и яхты российских олигархов.

Новости

Общество Великобритания планирует аресты недвижимости и яхт российских олигархов

Ранее Евросоюз принял санкции против России за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. В санкционный список вошли 351 депутат Госдумы, которые проголосовали в поддержку обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать республики, и ещё 27 физических лиц и организаций, “сыгравших роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины”.

Также США ввели санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и ряда других членов Совбеза России.