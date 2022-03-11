Генпрокуратура проверит компании, ушедшие из России
Также прокуроры проверят возможные ограничения поставок продукции узкого товарного сегмента
Генпрокуратура России проверит соблюдение прав работников компаний, ушедших из России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Прокуроры обратят внимание на соблюдение трудовых договоров, порядка выплаты заработной платы и определение её размера, исполнение взятых на себя обязательств перед контрагентами и РФ. Генеральный прокурор обратил особое внимание на соблюдение прав социально незащищённых групп работников — лиц с ограниченными возможностями, беременных, имеющих малолетних детей, граждан предпенсионного и пенсионного возраста.
Также прокуроры проверят возможные ограничения поставок продукции узкого товарного сегмента.
После начала военной спецоперации на Украине крупные международные компании одна за другой заявляют об уходе с российского рынка. Некоторые объявили о роспуске коллектива, другие сообщили, что будут платить зарплату сотрудникам даже в тот период, пока не работают в России. Amic.ru подготовил инфографику с брендами, которые покидают нашу страну (пока — временно). Список неполный.