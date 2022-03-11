Генпрокуратура проверит компании, ушедшие из России

Генпрокуратура России проверит соблюдение прав работников компаний, ушедших из России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прокуроры обратят внимание на соблюдение трудовых договоров, порядка выплаты заработной платы и определение её размера, исполнение взятых на себя обязательств перед контрагентами и РФ. Генеральный прокурор обратил особое внимание на соблюдение прав социально незащищённых групп работников — лиц с ограниченными возможностями, беременных, имеющих малолетних детей, граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

Также прокуроры проверят возможные ограничения поставок продукции узкого товарного сегмента.

После начала военной спецоперации на Украине крупные международные компании одна за другой заявляют об уходе с российского рынка. Некоторые объявили о роспуске коллектива, другие сообщили, что будут платить зарплату сотрудникам даже в тот период, пока не работают в России. Amic.ru подготовил инфографику с брендами, которые покидают нашу страну (пока — временно). Список неполный.