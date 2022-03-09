Какие компании ушли с российского рынка на фоне спецоперации на Украине. Инфографика

После начала военной спецоперации на Украине крупные международные компании одна за другой заявляют об уходе с российского рынка. Некоторые объявили о роспуске коллектива, другие сообщили, что будут платить зарплату сотрудникам даже в тот период, пока не работают в России. Amic.ru подготовил инфографику с брендами, которые покидают нашу страну (пока — временно). Список неполный.

По подсчётам Йельского университета, с 24 февраля приостановили работу в России или ушли с российского рынка более 250 зарубежных компаний.

Всего же против России к настоящему моменту ввели более 5500 ограничений. Аналитики сообщают, что по количеству санкций мы обогнали Иран и Северную Корею.

Между тем, согласно опросу SuperJob, почти половина (49%) жителей России готовы полностью или частично отказаться от покупки продукции компаний, объявивших об уходе с российского рынка. Пользоваться товарами и услугами этих производителей, если они вернутся, продолжит каждый третий россиянин.