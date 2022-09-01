Годовая инфляция замедлилась в России

Инфляция в годовом выражении по состоянию на 29 августа замедлилась до 14,31% после 14,6% неделей ранее, сообщили в Минэкономразвития.

Отмечается, что на неделе с 23 по 29 августа 2022 года темпы снижения цен сохранились на уровне предыдущей недели (-0,16%). При этом цены в этот период падали во всех секторах потребительского рынка.

«Основной вклад в дефляцию по-прежнему вносят продовольственные товары (-0,24%) при удешевлении плодоовощной продукции (-3,57%). Кроме того, ускорилось снижение цен в сегменте туристических и регулируемых услуг (-0,68% после -0,06%) на фоне окончания сезона отпусков. Также продолжили дешеветь непродовольственные товары (-0,02%), в том числе электро- и бытовые приборы, строительные материалы», — пояснили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Алтайский край занял 82 место из 85 в рейтинге регионов по доле работников с зарплатой выше среднего.