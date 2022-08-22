В конце рейтинга. На Алтае лишь 11% работников получают зарплату выше среднего

Алтайский край занял 82 место из 85 в рейтинге регионов по доле работников с зарплатой выше среднего, сообщает РИА Новости.

Для исследования взяли данные официальной статистики за 2021 и 2022 годы. В основе средняя зарплата в России, которая составила 52 тысячи рублей.

«В Алтайском крае доля работников с зарплатой выше среднего по стране — 11,5%. Доля работников с зарплатой выше двух средних по стране — 1,7%», — выяснили аналитики.

Другими словам, в регионе примерно каждый десятый трудящийся получает больше 52 тыс. рублей, а больше 104 тысяч — каждый пятидесятый.

Республика Алтай находится выше — на 75-й строчке. Здесь больше средней зарплаты получают 15%, а больше двух средних — 2,8%.

Среди регионов Сибири самый лучший результат у Иркутской области (12 место) и Красноярского края (13 место) — там больше среднего получают 38,6% работников.

На первой строчке — Ямало-Ненецкий автономный округ, где доход выше среднего у 71,9% трудящихся. На последней позиции — Ивановская область с показателем 9,7%.

Ранее сообщили, что средняя зарплата в Алтайском крае по итогам 2021 года выросла на 12,6% и составила 33 872 рубля.