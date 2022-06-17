Греф рассказал, сколько лет уйдет на возврат российской экономики к уровню 2021 года, если ничего не делать

Экономика РФ вернётся к уровню прошлого года примерно через 10 лет, если ничего в текущей ситуации не предпринимать. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ.

При этом, как считает руководитель, российская экономика показала «совершенно необыкновенную гибкость. По его словам, «никто не ожидал», что будет проходить перестройка и подстройка под новую ситуацию «такими темпами».

«И, конечно же, это происходит во многом благодаря тому, что экономика приобрела за эти годы уникальный опыт. Большей частью он является частным», — цитирует Грефа ТАСС.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что запрета на хождение доллара, евро или других валют в России не будет.