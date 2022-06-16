Набиуллина: запрета на хождение валюты в России не будет

Запрета на хождение доллара, евро или других валют в России не будет. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления на сессии ПМЭФ, сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее Банк России назвал недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов. В регуляторе подчеркнули, что включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей.

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Экономика Центробанк выступил против введения банками комиссий за обслуживание счетов и вкладов

При этом публикация банком изменений на официальном сайте, когда согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений, не признаётся офертой.