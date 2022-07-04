IKEA проведёт онлайн-распродажу товаров с 5 июля
Шведская компания в скором времени уйдёт с российского рынка
4 июля 2022, 07:50, Никита Черников
Российская IKEA объявила об онлайн-распродаже товаров с 5 июля.
Доставка мебели и аксессуаров будет осуществляться только в городах, где есть магазины компании и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города).
На сайте можно будет оформить самовывоз из магазина или пунктов выдачи заказов партнёров IKEA. В других городах доставка до пунктов выдачи недоступна.
Напомним, IKEA объявила об уходе с российского рынка в середине июня.
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