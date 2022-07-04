IKEA проведёт онлайн-распродажу товаров с 5 июля

Российская IKEA объявила об онлайн-распродаже товаров с 5 июля.

Доставка мебели и аксессуаров будет осуществляться только в городах, где есть магазины компании и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города).

На сайте можно будет оформить самовывоз из магазина или пунктов выдачи заказов партнёров IKEA. В других городах доставка до пунктов выдачи недоступна.

Напомним, IKEA объявила об уходе с российского рынка в середине июня.