Калужский ликёр на алтайских травках заменит ушедший с рынка Jägermeister

Калужский ликёро-водочный завод «Кристалл» начал поставлять в розничные сети ликёры Alter Heiler и Konig Heiler, которые должны заменить Jägermeister, сообщает «Калуга 24».

Напомним, накануне производитель немецкого ликёра Jägermeister официально приостановил поставки в Россию. После этого Минпромторг РФ внёс алкоголь в список для параллельного импорта.

Производитель калужского ликёра уверен, что продукция по своим органолептическим качествам способна сместить Jägermeister с позиции лидера сегмента.

«Ещё в 2019 году мы начали разработку собственной рецептуры и подбор трав более чем в 10 российских регионах, с географией от Алтая до Дагестана. Но вывод продукта на рынок пришлось отложить из-за пандемии COVID. С ноября мы расширяем эксклюзивные поставки», — подчеркнул учредитель КЛВЗ Павел Победкин.

Годовой объём выпуска новой продукции прогнозируется на уровне 300-360 тысяч декалитров. Розничная цена примерно в 2,5 раза ниже, чем у немецкого аналога.