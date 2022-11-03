Минпромторг внёс алкоголь в список для параллельного импорта

Минпромторг РФ включил в список для параллельного импорта алкоголь, говорится в приказе ведомства на портале правовой информации.

В перечень вошли некоторые иностранные бренды вин, шампанского и крепких алкогольных напитков таких как Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniels's, Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo и другие.

В Telegram-канале министерства подчеркнули, что механизм параллельного импорта будет распространяться именно на ту алкогольную продукцию, которая на сегодня не производится в РФ.

«Стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российское производство ещё не может полностью обеспечить потребности промышленных предприятий и конечных потребителей. При этом по винной, коньячной и другой алкогольной продукции внутренняя потребность закрывается полностью», — сказано в сообщении.

Помимо алкогольной продукции, перечень для параллельного импорта дополнили брендами автозапчастей, продукцией химической промышленности, игрушками и другими товарами.