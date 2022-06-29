Клиентам банков разрешили самостоятельно ограничивать онлайн-операции

С 1 октября клиенты банков самостоятельно смогут устанавливать запрет на онлайн-операции или ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определённый период времени. Об этом сообщили в Telegram-канале Банка России.

По словам директора департамента информационной безопасности Центробанка Вадима Уварова, запрет можно будет также установить на переводы и выдачу онлайн-кредита.

«Банки будут обязаны бесплатно оказывать такие услуги всем клиентам. Если у вас есть счета в нескольких банках, необходимо будет написать заявление в каждом из них. При этом отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций можно будет в удобное для вас время», — пояснил он.

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