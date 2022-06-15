«Пластик» не понадобится. В России появится новый способ оплаты картами «Мир»

Новый способ оплаты картами «Мир» появится в России с 25 октября. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на бюллетень национальной платёжной системы.

Оплатить покупки станет возможно с помощью QR-кода, который будет генерироваться на мобильном устройстве покупателя в приложении банка или в программе MirPay.

Затем QR нужно будет показать продавцу для считывания сканером.

В банке «Открытие» изданию подчеркнули, что такой способ «будет удобнее, чем действующий сейчас в системе быстрых платежей».

Ранее Центробанк выступил против введения кредитными организациями комиссий за обслуживание счетов и вкладов.