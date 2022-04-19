Компания Henkel уходит из России

Немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel заявил о прекращении бизнеса в России, пишет РИА Новости.

Причина — в спецоперации РФ на территории Украины.

В компании отметили, что 2500 российских сотрудников продолжат получать зарплату. При этом финансовые последствия выхода из страны в Henkel подсчитать пока не могут.

Henkel владеет такими брендами, как клей «Момент», «Пемос», «Пемолюкс», «Персил», «Лоск», «Ласка», «Фа», «Тафт», «Шварцкопф» и другие.

Ранее сообщалось, что британская компания Reckitt Benckiser, владеющая марками Nurofen, Calgon и Durex, передаст свой бизнес в России.