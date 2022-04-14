Владелец брендов Nurofen, Calgon и Durex передаст свой бизнес в России

Британская компания Reckitt Benckiser на своём сайте объявила о намерении передать свой бизнес в России.

«Reckitt начала процесс, направленный на передачу владения своим российским бизнесом, который может включать в себя передачу третьей стороне или местным сотрудникам», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что делают всё возможное, чтобы обеспечить занятость своих 1300 российских сотрудников, а также заверили, что продолжат выплачивать им зарплату до конца года.

Reckitt Benckiser специализируется на продаже средств личной гигиены, лекарств и продуктов питания. Владеет такими брендами, как Nurofen, Strepsils, Durex, Veet, Cillit Bang, Vanish, Calgon, Finish и другими.

Ранее производитель приостановил рекламные и спонсорские кампании в России, а также заморозил свои инвестиции в стране.

Напомним, 12 апреля о прекращении деятельности в России объявила финская компания Nokia.