Кому из алтайских хлебопеков раздают миллионы субсидий на заморозку цен

Более 52 млн рублей определено в 2022 году краевым правительством на так называемые хлебные субсидии пекарям. Эти деньги привлекаются из федерального бюджета. На них претендовали 25 предприятий, производящих хлеб и хлебобулочные изделия. Но отбор прошли не все, пишет «Банкфакс» со ссылкой на Алтайпищепром.

Кто из хлебопёков получил помощь от государства

Пока распределены 14,8 млн рублей из 52,2 млн, они достанутся 22 предприятиям. Три производителя допустили ошибки в документах, поданных на субсидии, поэтому были сняты с отбора.

Среди главных победителей значатся пять компаний, получивших наибольшие субсидии. Так, комбинату «Русский хлеб» досталось более 4,3 млн рублей, «Алтайским закромам» субсидировали более 4,2 млн, фирме «Хлеб Алтая» дали почти 1,5 млн, компании «Хошабаев» — чуть больше миллиона, а «Новоалтайский хлебокомбинат» получит 0,615 млн рублей.

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За что выдают хлебные субсидии на Алтае

Алтайпищепром не раскрывает данные, за какой период сдерживания цен получат эти средства алтайские предприятия, объявив информацию коммерческой тайной. Издание предполагает, что компании претендуют на поддержку за заморозку цен в апреле и мае текущего года.

Чтобы претендовать на господдержку, хлебопёки должны были не повышать цены на продукцию в течение месяца, за который просят дать им субсидию. Эта цена должна быть такой же, какой была средняя стоимость в предыдущем месяце.

По данным ведомства, деньги уже начали выплачивать. Как только закончатся эти 14,8 млн, начнётся новый отбор претендентов на госпомощь.

Как распределяются хлебные субсидии

В 2021 году размер поддержки государства для сдерживания цен на хлеб на килограмм готовой продукции составил два рубля. Тогда Алтайский край получил от «федералов» 27,6 млн рублей. Но производители посчитали эти субсидии недостаточными.

В 2022 году общий объём поддержки алтайских хлебопёков увеличился почти вдвое. А субсидировать будут из расчёта 2,5 рубля на килограмм.