Краснодарская фирма хочет построить на Алтае тепличные комплексы

Краснодарская инвестиционная компания «Кубанские теплицы» собирается построить тепличные комплексы в Алтайском крае и Кузбассе, они будут ориентированы, прежде всего, на внутрироссийский рынок. Об этом пишет «Ъ».

Общая мощность таких комплексов составит 40 тысяч тонн огурцов и помидоров в год — по 20 тысяч на каждый продукт. Сумма вложений в проект, по предварительным подсчётам, превысит 13 млрд рублей.

В Кузбассе создать такой комплекс планируют на площади 30-35 га в городе Топки. К строительству инвестор приступит уже в этом году и введёт объект в эксплуатацию в 2026-м. Однако сроки реализации проекта будут уточняться. На сегодня, по данным губернатора области Сергея Цивилёва, регион обеспечен овощами закрытого грунта только на треть, несмотря на то, что за последние пять лет их производство выросло примерно втрое.

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При этом в Алтайском крае власти отмечают почти полную обеспеченность внутреннего рынка огурцами и помидорами: в 2021 году местные предприятия произвели 9,5 тысячи тонн овощей закрытого грунта, а за пять месяцев 2022-го — 4,4 тысячи тонн, что на 22% больше аналогичного периода прошлого года.

«В период отсутствия сезонных овощей предприятия закрывают потребности населения, а также имеют возможность отгружать продукцию в другие регионы. Вопросы от потенциальных инвесторов о развитии тепличного производства поступают», — сообщил министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин, добавив, что пока решений о реализации новых проектов не принималось.

Эксперты тем временем отмечают, что новый игрок на тепличном рынке позволит замедлить темпы инфляции в регионах, которые сейчас выше среднероссийских.

Ранее сообщалось, что компания «Забайкальский зерновой терминал» построит семь элеваторов вдоль Транссиба. Появятся они на Алтае и в Забайкальском крае.