Крупнейший поставщик терминалов для приёма банковских карт может уйти из России

Официально компания об уходе не объявляла и пока такая вероятность только обсуждается

25 января 2023, 15:40, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Компания Ingenico, которая является крупнейшим поставщиком терминалов для приёма банковских карт, может уйти с российского рынка. Об этом сообщает РБК.

Три источника в банковском секторе заявили о том, что компания может оставить российский рынок в марте 2023 году. Ещё один источник рассказал, что в данный момент окончательного решения по уходу фирма не приняла. Этот вопрос пока обсуждается.

Предполагается, что уйти Ingenico может 1 марта, а техническая поддержка устройств будет оказываться до конца месяца.

Ранее сообщалось, что Сбербанк сформировал команду в Крыму и начал работать на полуострове. Сейчас банк уже установил первые свои банкоматы – в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всём полуострове.