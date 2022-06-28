На Алтае в торговых сетях исчезли сигареты популярных марок

Курильщики Алтайского края столкнулись с отсутствием сигарет некоторых марок в магазинах. В ряде торговых точек крупных сетей пропали или уже заканчиваются так называемые компактные сигареты, есть дефицит на тонкие сигареты размера slim, исчезают и обычные сигареты отдельных марок.

В редакцию amic.ru обращаются сельские жители, рассказывающие, что в сетевых магазинах в их деревнях пропали почти все сигареты, особенно премиального уровня, есть только несколько вариантов марок попроще. В Барнауле в отдельных магазинах наблюдается такая же картина.

В торговых сетях, куда обращались за комментариями наши корреспонденты, уклоняются от ответа на вопрос, что случилось с поставками. Неофициально сотрудники магазинов рассказывают, что перебои с поставками табачных изделий ощущаются весь июнь, но остро вопрос встал в середине прошлой недели.

Тем временем в крае начали выдавать субсидии производителям хлеба на сдерживание роста цен.