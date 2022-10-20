На Алтае воспитатели в детсадах получают одну из самых низких зарплат по стране

По подсчётам Росстата, педагоги детских дошкольных учреждений в стране получают около 46 тысяч рублей, при этом в Алтайском крае такой труд оценивают примерно в 28 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда» в своём проекте «Зарплата воспитателя детского сада в России в 2022 году».

В Москве воспитатели в среднем получают 57 тысяч рублей. Молодым специалистам платят около 30 тысяч рублей, дипломированные кадры в частных детсадах могут рассчитывать на 65 тысяч, а доход опытных специалистов достигает 100 тысяч рублей.

В городах-миллионниках усреднённые данные немного ниже московских: в Санкт-Петербурге — 59 441 рубль, в Новосибирске — 46 512 рублей.

Сильно варьируется уровень оплаты труда воспитателя в разных регионах. Например, в Якутии — 82 801 рубль, в Крыму — 38 957 рублей, в Севастополе — 46 028 рублей, в Ивановской области — 28 058 рублей, в Мордовии — 25 761 рубль.

«Правда, и в списке густонаселённых мест встречаются зарплаты на уровне провинциальных. К примеру, в Барнауле и Алтайском крае труд педагогов ДОУ в среднем оценивают в пределах 28 тысяч, а на руки специалисты со стажем получают и того меньше — около 12 тысяч», — отмечает издание.

Что влияет на зарплату воспитателя?

На зарплату воспитателя детского сада влияет ряд критериев. Важнейший из них — диплом о высшем образовании. Выпускники вузов могут рассчитывать на 40% доплаты к окладу.

Важную роль играет стаж: три года в профессии дают +5% к окладу, 5-10 лет добавляют 10%, более 10 лет гарантирует 25%.

За квалификационный уровень полагаются существенные надбавки: за высшую категорию — 40%, первую — 25%, вторую — 15%. Воспитатели со статусом «Заслуженный» или кандидат наук получают к окладу дополнительно 87%, «Отличник» или «Почётный» — 20%.

Напомним, в Алтайском крае в 2023 году вырастут зарплаты бюджетников и МРОТ «впервые сразу» на большую величину.