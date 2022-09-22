«Впервые сразу на такую величину». На Алтае зарплаты бюджетников и МРОТ вырастут в 2023 году

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко в ходе интернет-конференции рассказал об ожидаемом росте зарплат в регионе, сообщают на сайте парламента.

МРОТ с 1 января 2023 года предполагается установить в размере 16 379 рублей. Сейчас минимальный размер оплаты труда в крае — 15 279 рублей.

Зарплата так называемых «указных категорий» работников, попавших в списки из знаменитых майских указов президента, индексируется с 1 января 2023 года на 9,2%. Зарплата работников «неуказных категорий» вырастет на 5,5% с 1 октября 2023 года.

«Параметры бюджета Алтайского края, по прогнозам, позволят нам выполнить все наши расходные обязательства и провести повышение заработной платы. Индексация зарплаты „указным категориям“ работников сразу на такую величину будет производиться впервые. Не сомневаюсь, что аналогичные решения мы сможем принять для остальных категорий в течение финансового года, как это делали ранее», — подчеркнул спикер АКЗС.

Также Романенко рассказал, какое будущее может ждать Алтайский край перед 100-летием региона.