Набиуллина рассказала, сколько времени уйдёт на перестройку российской экономики
По словам главы ЦБ, этот процесс может сопровождаться ростом цен
На структурную перестройку экономики РФ может уйти несколько лет, но точные сроки назвать пока сложно, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.
Перестройка, по её словам, подразумевает изменение логистических и производственных цепочек, а также в поиск альтернативных для РФ рынков сбыта.
«Конечно, это очень масштабные изменения, они займут достаточное время. Могут занять и несколько лет, это сейчас сложно сказать. И могут сопровождаться ростом цен на определенные виды продукции, замедлением экономики», — цитирует Набиуллину «Прайм».
Ранее сообщалось, что в России готовится внеплановая индексация пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и различных социальных выплат. Как заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, у страны с «финансами всё в порядке», а потому социальные расходы не только не снизятся, но и будут расти.