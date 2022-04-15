В России в ближайшее время объявят внеплановую индексацию пенсий, МРОТ и соцвыплат

В России готовится внеплановая индексация пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и различных социальных выплат. В эфире телеканала «Россия 1» помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что её объявят в ближайшее время.

«Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения», — заявил он.

Орешкин отметил, что недавно Минфин опубликовал данные о бюджете за первый квартал, которые показали «рекордный профицит бюджета». Помощник главы государства отметил, что у страны с «финансами всё в порядке», а потому социальные расходы не только не пострадают, но будут и увеличиваться.

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Вопрос дня Когда и на сколько повысят пенсии и МРОТ в России в 2022 году?

Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных выплат и МРОТ. Соответствующие меры должны представить до 20 апреля.