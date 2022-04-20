«Наработались и уработались». Томенко «подверг сомнению» данные о росте зарплат в Алтайском крае

Губернатор Виктор Томенко призвал алтайских чиновников не сыпать отчётами о росте зарплат, а подтверждать свои данные понятными аргументами. Так глава региона отреагировал на доклад начальника управления по труду и занятости Надежды Капуры во время совещания по итогам социально-экономического развития региона в 2021 году. Она сообщила, что реальные зарплаты жителей региона за год выросли, несмотря на инфляцию в 7,9%. Томенко заметил, что эти данные вряд ли можно подтвердить ощущениями людей.

Инфляция «съела» не всё

Среднемесячная заработная плата в Алтайском крае по итогам 2021 года составила 32 839 рублей, сообщила Капура. Номинально рост по сравнению с 2020 годом — 9,3%. Но большую часть из этих денег «съела» инфляция, среднегодовые показатели которой в 2021 году были на уровне 7,9%. Тем не менее реальный рост заработной платы составил 1,3%, подчеркнула начальник управления.

Всего же за последние пять лет средний уровень зарплат в регионе увеличился в 1,4 раза, следует из отчёта Капуры. Планы на 2022 год, по её словам, — «подтянуть» зарплаты до показателя 35,4 тысячи рублей.

Динамика роста зарплат в Алтайском крае / Фото: правительство Алтайского края

«На веру они не воспринимаются»

В самих данных Виктор Томенко не усомнился. Но вот население региона такими отчётами не убедить, подчеркнул губернатор: по ощущениям людей, комфортнее жизнь жителей региона точно не стала.

«Здесь очень большие сомнения. Спросите у кого угодно: все скажут, что жизнь стала намного дороже. Всё вокруг выросло в цене сильнее, чем зарплаты. Как подтвердить-то, что мы имеем рост?» — задал он вопрос Капуре.

Начальник управления, в свою очередь, вспомнила о трёхстороннем соглашении между крайсовпрофом, краевыми объединениями работодателей и региональным правительством. Согласно документу, минимальный уровень оплаты труда в регионе составляет 16 638 рублей. Это один из самых высоких показателей в России, подчеркнула Капура.

Но и эти аргументы губернатора не убедили.

«То, что мы работали, наработались, уработались и десять соглашений подписали, — кого это убедит?» — парировал Томенко.

В качестве примера глава региона привёл данные федеральной налоговой службы (ФНС), которые могли бы подтвердить рост доходов.

«Взяли бы и спросили, насколько выросли отчисления по подоходным налогам. Это же вещь, которая берётся с каждого персонально, там муха не пролетит сегодня. Всё сложили и увидели, например, что общая цифра тоже выросла на 9%. Тогда действительно стали зарабатывать больше, если есть корреляция. Или те же отчисления во внебюджетные фонды. Вот это могло бы быть подтверждением роста», — высказался губернатор.

Томенко подчеркнул, что это лишь примеры. Членов правительства он призвал искать и другие весомые аргументы, которые подтверждали бы данные из их отчётов. В противном случае им никто не поверит, заключил губернатор.

«Если выйдем на улицу и проведём опрос, подтверждения ощущениями этих цифр не получим. <...> Жизнь сегодня так устроена, что все сформулированные нами доклады и отчёты будут подвергнуты сомнению. На веру они не воспринимаются. Их надо не только донести, но и проделать работу, которая бы подтверждала эти результаты. <...> Отчёты, которые вы здесь демонстрируете, не должны просто повиснуть в воздухе. Мы ведь в публичной плоскости работаем», — обратился к членам правительства Виктор Томенко.

Напомним, в апреле зарплатные ожидания россиян изучил сервис hh.ru. Результаты исследования показали, что финансовые аппетиты жителей Алтайского края примерно на 20% ниже, чем в соседних регионах. Им достаточно 35,3 тысячи рублей.