Алтайские жители готовы работать за зарплату на 20% ниже, чем в остальных субъектах СФО

Уровень зарплатных ожиданий жителей Алтайского края оказался на 10 тыс. рублей ниже, чем в других регионах СФО. Об этом сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.

В среднем по краю зарплатные ожидания составляют 35,3 тыс. рублей, что примерно на 20% ниже, чем в соседних регионах. Средние показатели по СФО оказались на уровне 42,1 тысячи рублей. Самую высокую зарплату ожидают получить в Красноярском крае (45,9 тыс. руб.), Новосибирской (45,2 тыс. руб.) и Иркутской (44,1 тыс. руб.) областях.

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Экономика Эксперты выяснили, какую зарплату получают жители Алтайского края

На самые высокие зарплаты в Алтайском крае претендуют специалисты из сферы добычи сырья (46,5 тыс. руб.), топ-менеджеры и управленцы (45,2 тыс. руб.), строители (44,4 тыс. руб.), специалисты по инсталляциям и сервису (42,9 тыс. руб.) и кадры из сферы закупок (42,7 тыс. руб.).

За прошедший год, согласно исследованию, сильнее всего выросли ожидаемые зарплаты у специалистов из автобизнеса (+5,3 тыс. руб., до 41,1 тыс. руб.) и у соискателей из сферы добычи сырья (+5,1 тыс., до 46,5 тыс. руб.).

Ранее Алтайкрайстат сообщил, что в регионе снизился уровень реальных зарплат. Согласно опросам, большая часть жителей края заявили, что зарабатывают менее 30 тыс. рублей в месяц.

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