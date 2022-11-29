Названы алтайские районы, лидирующие по сбору зерна в этом году

Министерство сельского хозяйства Алтайского края назвало десять лучших районов по сбору зерновых и зернобобовых культур в минувшем сезоне.

В тройку лучших вошли Целинный, Топчихинский и Алейский районы, а замкнул десятку Смоленский.

Весь рейтинг выглядит следующим образом:

Целинный — 257 тыс. тонн; Топчихинский — 238 тыс. тонн; Алейский — 216 тыс. тонн; Ребрихинский — 194 тыс. тонн; Каменский — 186 тыс. тонн; Мамонтовский — 170 тыс. тонн; Кытмановский — 169 тыс. тонн; Шипуновский — 165 тыс. тонн; Первомайский — 163 тыс. тонн; Смоленский — 159 тыс. тонн.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко оспорил выводы аграриев о сокращении господдержки.