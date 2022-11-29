Названы алтайские районы, лидирующие по сбору зерна в этом году
Лучшую урожайность показал Целинный район
29 ноября 2022, 14:15, Никита Черников
Министерство сельского хозяйства Алтайского края назвало десять лучших районов по сбору зерновых и зернобобовых культур в минувшем сезоне.
В тройку лучших вошли Целинный, Топчихинский и Алейский районы, а замкнул десятку Смоленский.
Весь рейтинг выглядит следующим образом:
Целинный — 257 тыс. тонн;
Топчихинский — 238 тыс. тонн;
Алейский — 216 тыс. тонн;
Ребрихинский — 194 тыс. тонн;
Каменский — 186 тыс. тонн;
Мамонтовский — 170 тыс. тонн;
Кытмановский — 169 тыс. тонн;
Шипуновский — 165 тыс. тонн;
Первомайский — 163 тыс. тонн;
Смоленский — 159 тыс. тонн.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко оспорил выводы аграриев о сокращении господдержки.
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