Названы алтайские районы, лидирующие по сбору зерна в этом году

Лучшую урожайность показал Целинный район

29 ноября 2022, 14:15, Никита Черников

Министерство сельского хозяйства Алтайского края назвало десять лучших районов по сбору зерновых и зернобобовых культур в минувшем сезоне.

В тройку лучших вошли Целинный, Топчихинский и Алейский районы, а замкнул десятку Смоленский.

Весь рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Целинный — 257 тыс. тонн;

  2. Топчихинский — 238 тыс. тонн;

  3. Алейский — 216 тыс. тонн;

  4. Ребрихинский — 194 тыс. тонн;

  5. Каменский — 186 тыс. тонн;

  6. Мамонтовский — 170 тыс. тонн;

  7. Кытмановский — 169 тыс. тонн;

  8. Шипуновский — 165 тыс. тонн;

  9. Первомайский — 163 тыс. тонн;

  10. Смоленский — 159 тыс. тонн.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко оспорил выводы аграриев о сокращении господдержки.

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