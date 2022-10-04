Неформальная занятость. Почти каждый четвёртый работник в Алтайском крае работает «в тени»

Почти четверть работающих жителей Алтайского края трудятся в т. н. неформальном секторе экономики, это 267 тыс. человек. Об этом рассказали исследователи из аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которая провела мониторинг рынка труда в России во II квартале 2022 года (полные данные исследования можно посмотреть в прикреплённом ниже документе).

Это не самый высокий показатель «теневой» занятости в стране, как уже писал amic.ru, в первую десятку по этому параметру входят ряд северо-кавказских республик, где доля таких людей выше 40%, Ставрополье и Крым, а также два сибирских региона — республики Алтай и Хакасия.

Вот как выглядят по неофициальному трудоустройству все субъекты Сибирского федерального округа (регионы расставлены по процентному отношению работающих «в тени»):

Республика Алтай — 38,8%;

Республика Хакасия — 34,7%;

Омская область — 29,1%;

Республика Тыва — 25,7%;

Алтайский край — 23,3%;

Томская область — 22,5%;

Иркутская область — 19,8%;

Красноярский край — 19,3%;

Новосибирская область — 17,7%;

Кемеровская область — 15,0%.

То есть в процентном отношении по неформально трудоустроенным ко всем работающим Алтайский край находится на пятом месте в СФО.

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В абсолютных величинах (в тыс. человек) наш край по этому показателю находится на втором месте в Сибири:

Омская область — 270 тыс. человек;

Алтайский край — 267 тыс. человек;

Красноярский край — 265 тыс. человек;

Новосибирская область — 235 тыс. человек;

Иркутская область — 218 тыс. человек;

Кемеровская область — 180 тыс. человек;

Томская область — 114 тыс. человек;

Республика Хакасия — 83 тыс. человек;

Республика Алтай — 33 тыс. человек;

Республика Тыва — 32 тыс. человек.

Год назад в этом же периоде работающих «в тени» в Алтайском крае было больше — 26,8%, или 267 тыс. человек. В среднем по России показатель сейчас составляет 18,7% от всех трудящихся (13,44 млн человек), тогда как годом ранее — 20,9% (или на 1,5 млн человек больше).

Самый низкий процент работающих неофициально на Чукотке (1%), в Москве (3%) и в Санкт-Петербурге (6,7%).

Исследователи связывают высокую долю неформально трудоустроенных с тем, что такие регионы небогаты, там хуже развиты крупные промышленные предприятия, существует напряжённая ситуация на рынке труда. На таких территориях избыточное количество рабочей силы и мало предложений на рынке труда. Доходы населения низкие, а безработица выше, чем в среднем по стране.

В основе экономики этих субъектов — малые предприятия, где нередко платят «вчёрную». Здесь чаще всего присутствует сезонный труд в аграрном секторе, на стройке либо в сфере услуг и торговли, где проще трудоустроить человека неформально.

Всего в СФО в неформальном секторе трудятся 1,699 млн человек, или 21,2%.