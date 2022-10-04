Работаем в тени. Алтай попал в десятку регионов с самой большой долей трудоустроенных неофициально

Уровень неофициального трудоустройства в Республике Алтай — 38%, такую статистику приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza по итогам мониторинга рынка труда в России во II квартале 2022 года.

Где больше всего «работающих в тени»?

В десятку регионов РФ с самой высокой долей занятых в неформальном секторе входят:

1. Ингушетия (56,6% от всех работников);

2. Дагестан (48,6%);

3. Чечня (45,4%);

4. Кабардино-Балкария (45,3%);

5. Карачаево-Черкесия (42,5%);

6. Республика Алтай (38,8%);

7. Северная Осетия (36,1%);

8. Хакасия (34,7%);

9. Ставропольский край (34,2%);

10. Крым (32,7%).

По мнению аналитиков, больше всего такая «теневая» занятость распространена в небогатых регионах, где существует напряжённая ситуация на рынке труда. Здесь присутствует избыток рабочей силы и мало рабочих мест. Доходы населения низкие, а безработица выше, чем в среднем по стране. Где в основе экономике малые предприятия, ведущие нередко работу «вчёрную».

Новости

Экономика Экономика встаёт в строй. Сохранится ли в России рыночная экономика в условиях частичной мобилизации

Где в России меньше всего трудоустроенных неформально?

Обратное можно сказать о богатых промышленно развитых регионах и крупных городах. Там основу экономики составляют крупные и средние предприятия. Либо это регионы с небольшим количеством рабочей силы и достаточным для неё предложением на официальном рынке труда. В топ-10 регионов с минимальной занятостью в неформальном секторе представлены:

1. Чукотский АО (1%);

2. Москва (3%);

3. Санкт-Петербург (6,7%);

4. Ненецкий АО (7%);

5. Ханты-Мансийский АО (7,4%);

6. Московская область (9%);

7. Республика Коми (9,5%);

8. Мурманская область (9,6%);

9. Ямало-Ненецкий АО (10,2%);

10. Псковская область (11,2%).

Почему на Алтае, в Хакасии и в регионах юга европейской части России высокая доля неофициально трудоустроенных?

По мнению исследователей, «теневая занятость» — это зона низкого благополучия регионов.

«Доля неформальной занятости на региональных рынках труда зависит от общего уровня благополучия, в частности, от безработицы — чем статистически она выше, тем, как правило, выше и уровень неформальной занятости. В то же время фиксируется обратная зависимость от уровня доходов населения — они тем ниже, чем большая доля людей трудится в неформальном секторе», — пишут исследователи из аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В субъектах Федерации, где очень много неформально трудоустроенных, «свойственны невысокие заработки и переменный характер работы». Там чаще всего присутствует сезонный труд в аграрном секторе, на стройке либо в сфере услуг и торговле (это более характерно как раз для Республики Алтай с её пиком туристов летом).

Большое количество работников в таких небогатых регионах как раз и работает неофициально, так как других вариантов у них мало либо их нет, пишут исследователи из FinExpertiza.

Почему количество неофициально занятых сократилось?

Вместе с тем авторы мониторинга пишут, что в 2022 году число работников из неформального сектора сильно сократилось по сравнению с прошлым годом.

Во II квартале этого года среднемесячное количество занятых в неформальном секторе по всей России было 13,44 млн человек, а в 2021-м в аналогичном периоде оно было на 1,5 млн человек больше. То есть сейчас этот показатель по стране упал на 10%. И в результате доля неформально занятых снизилась с 20,9% до 18,7% от всех работающих (сравните с 38% у Республики Алтай).

Новости

Экономика Чем богаты новые территории, которые могут присоединиться к России по итогу референдумов. Экономический потенциал

При этом по сравнению с двумя прошлыми «ковидными» годами в 2022-м увеличилось общее число занятых, рассказывает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Падение доли занятых неофициально произошло, по её данным, за счёт перераспределения работников между разными секторами рынка труда: численность занятых на предприятиях с официальным статусом юридического лица выросла во втором квартале на 1,79 млн человек, в то время как работающих по найму у индивидуальных предпринимателей и у физических лиц, а также в фермерском хозяйстве стало меньше на 1,44 млн человек.

Ещё на 100 тыс. человек сократилось количество занятых в собственном домашнем хозяйстве. Таким образом, занятость в формальном секторе — корпоративных и государственных организациях — традиционно оказалась более устойчивой, чем в небольшом частном бизнесе. И при этом фиксируется рост количества самозанятых.

«Крупные и средние предприятия и в целом госсектор остаются относительным оплотом стабильности на рынке труда, поскольку в кризисные периоды стремятся сохранять штат. Небольшие же предприятия и микробизнес, критически зависящие от розничного спроса, не могут позволить себе держать персонал в ожидании стабилизации экономической ситуации», — говорит Елена Трубникова.

К сожалению, данных отдельно по Алтайскому краю в исследовании не приводится. Но понятно, что почти каждый пятый в России в среднем работает «в тени».

О том, как на основании данных Росстата производились эти расчёты и кого считали работающими в неформальном секторе, см. по ссылке.