Некоторые китайские компании прекратили поставки в Россию не объявляя об этом публично

Ряд китайских компаний без публичного объявления прекратили поставки своих товаров в Россию. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что власти США пригрозили китайским производителям прекращением поставок комплектующих в случае сотрудничества с Россией. Опасаясь этих санкций, бизнес решил свернуть поставки.

В частности WSJ пишет о том, что свои товары в Россию больше не поставляют производители техники Lenovo и Xiaomi. По заявлению источников, в последние недели смартфоны от Xiaomi в Россию не поставлялись.

Ранее сообщалось, что Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта. Всего этот список составлен из 50 групп.