Apple, Sony и Samsung. Минпромторг утвердил перечень из 96 товаров для параллельного импорта

Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, которые можно завозить в Россию без согласия правообладателя бренда. Как сообщает ТАСС, документ вступит в силу 7 мая.

В перечень входит более 50 групп товаров — как определённых брендов, так и в целом категории товаров. В него внесли растения, косметические средства, одежду и обувь, запасные части для автомобилей и техники, гаджеты Apple, Samsung, Sony, Microsoft, автомобили марок GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda, Nissan и других.

Параллельный импорт позволяет легализовать ввоз в страну товаров тех брендов, которые продаются в других странах, но отказались импортировать в Россию свою продукцию.

Напомним, после начала спецоперации РФ на Украине ряд западных компаний приостановили или прекратили свою деятельность на территории России в рамках санкций западных стран. В частности, это задело импорт автомобилей, электроники, одежды, обуви и других вещей широкого потребления.