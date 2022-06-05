Некоторые россияне могут получить дополнительные выплаты

Инвалиды, ветераны, пострадавшие от радиации, Герои Труда, Герои России и СССР могут получить дополнительную ежемесячную выплату (ЕДВ), сообщила юрист Оксана Старожильцева агентству «Прайм».

Также допвыплаты могут получить те, кто ухаживает за престарелыми, нуждающимися в помощи, и за гражданами, достигшими 80 лет. Размер компенсации в этом случае — 1200 рублей.

«Но есть важное условие: тот, кто ухаживает, должен быть безработным», — отметила юрист.

При этом на автоматическое начисление ЕДВ могут рассчитывать лишь те, кто получает пенсию по инвалидности. Остальные должны обратиться в ПФР и МФЦ с заявлением, добавила она.

Ранее в России начали выплачивать проиндексированные пенсии неработающим пенсионерам.