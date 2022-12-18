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Новые автомобили в России в начале 2023 года подорожают на 10%

Чем больше ограничений появляется, тем выше расходы поставщиков и конечная цена

18 декабря 2022, 16:51, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Стоимость новых автомобилей в России в начале 2023 года может вырасти на 10%. Об этом сообщает ТАСС.

«Цены на автомобили будут расти, предпосылок к их снижению нет. По ощущениям они будут выше примерно на 10% от текущих уровней. Стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок», — сказал гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Он пояснил, что от увеличения числа ограничений растут издержки перевозчиков, а вместе с ними и конечная цена товара.

Ранее сообщалось, что в российских автосалонах новых автомобилей осталось чуть больше чем на месяц.

Комментарии 5

  • Да хоть на 1000 % пусть подорожают. Будем ездить на своих, так дешевле. Самая лучшая машина - это не новая, а та, которая у тебя есть. Наши деды и бабушки научили нас примером своей жизни к тяготам и лишениям.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, будем ездить на своих---а вы так уверены что СВОИ не подорожают,да и что вы подразумеваете под термином свои,не китайский хлам?
    18 декабря, Гость   Ответить
  • надо бежать покупать , пока дешево
    19 декабря, Гость   Ответить
  • Аппетит дилеров можно хорошо уменьшить, чтоб место свое знали. Разрешить ввоз авто физлицами для своих нужд так же, как и дилерами. Тогда их кормить уже не надо будет. А что бы перекупы не использовали эту лазейку для себя - продажу ранее чем через три года облагать налогом 50%. И еще ввоз и продажу внутрипроизведенных авто сделать через такую ЕИС, где дилер, покупатель и проверяющие органы будут видеть - когда покупатель подал заявку дилеру, в какой комплектации заказал, когда дилер отправил заявку на завод и состав заявки, когда завод одобрил, когда отгрузил и т.п. Тогда дилерам меньше будет возможности врать.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • научили нас примером своей жизни к тяготам и лишениям. ----- Обожаю потомственных терпил.
    19 декабря, Гость   Ответить
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