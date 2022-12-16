Иномарок в России осталось лишь на один месяц продаж

Президент Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал о том, сколько иномарок осталось в стране. Его слова передают «Известия».

«Склады автоцентров серьёзно истощились, осталось совсем немного автомобилей: где-то пять экземпляров тех или иных брендов, где-то десять. Автоцентр средней руки раньше продавал около 30 машин в месяц. Получается, что эти запасы не могут обеспечить даже месячные продажи», — сказал Подщеколдин.

По его словам, в России сейчас функционирует около трёх тысяч автоцентров, на которые осталось несколько десятков тысяч машин. Дефицит иностранных автомобилей составляет около 1,1 млн экземпляров.

Президент РОАД добавил, что почти не осталось в стране привычных для россиян автомобилей средней ценовой категории.