Павел Дуров попросил Forbes не называть его российским миллиардером
Бизнесмен не проживает в России уже восемь лет
16 апреля 2022, 15:53, Никита Черников
Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров попросил Forbes не называть его российским миллиардером, сообщает издание.
«Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться, — заявил его представитель.
Подобные обращения поступали от бизнесменов и ранее, однако в последние месяцы их число выросло на фоне спецоперации на Украине и антироссийских санкций.
В апреле 2014 года после увольнения с поста гендиректора «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что покинул Россию и не собирается возвращаться в страну. Сейчас он живёт в Дубае.
В апреле 2022 года Павел Дуров вошёл в тройку богатейших россиян с состоянием 15,1 млрд долларов.
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