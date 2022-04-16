Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров попросил Forbes не называть его российским миллиардером, сообщает издание.

«Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться, — заявил его представитель.

Подобные обращения поступали от бизнесменов и ранее, однако в последние месяцы их число выросло на фоне спецоперации на Украине и антироссийских санкций.

В апреле 2014 года после увольнения с поста гендиректора «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что покинул Россию и не собирается возвращаться в страну. Сейчас он живёт в Дубае.

В апреле 2022 года Павел Дуров вошёл в тройку богатейших россиян с состоянием 15,1 млрд долларов.