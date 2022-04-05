Cовладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин стал богатейшим россиянином по версии Forbes. Состояние бизнесмена оценивается в 18,4 млрд долларов.

На второй строчке рейтинга разместился совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин с состоянием 17,3 млрд долларов. Тройку замкнул основатель Telegram Павел Дуров — 15,1 млрд долларов.

В первую пятёрку также вошли совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон с 14 млрд долларов и бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов с 13,2 млрд долларов.