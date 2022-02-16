Пенсии российским военным индексируют на 8,6%

Депутаты Госдумы приняли закон об индексации на 8,6% пенсий военных, выплаты пересчитают с 1 января 2022 года, сообщает ТАСС.

Кабмин внёс законопроект для рассмотрения 10 февраля. Премьер-министр Михаил Мишустин попросил депутатов рассмотреть проект как можно быстрее. 21 января предложение об индексации выдвинул Владимир Путин. Он отметил, что повышение пенсий распространится на 2,6 млн человек.

Как заявил на заседании Госдумы первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, после индексации средняя пенсия военных поднимется до 33 300 рублей в месяц, то есть на 2800 рублей по сравнению с нынешним показателем.

Напомним, с 1 февраля пенсии для неработающих россиян также проиндексировали на 8,6%.