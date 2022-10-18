Плату за детсад на Алтае не планируют повышать в 2022 году

В Алтайском крае не будут повышать до конца 2022 года предельный размер родительской платы в детских садах, сообщили «Толку» в региональным Минобразования.

«Вопрос о том, произойдёт ли такой рост с января 2023 года, в министерстве проигнорировали», — отмечает издание.

Напомним, сумма родительской платы за детсад уже несколько лет сохраняется на уровне 2 тыс. рублей. В начале 2022 года власти собирались повысить предельный размер платы ориентировочно до 2,7 тыс. рублей, однако до сих пор это решение находится на паузе.

Сейчас содержание одного ребёнка в детском саду обходится в 14 тысяч рублей в месяц, из них более 11 тысяч выделяют краевой и муниципальный бюджеты. Родительская доля составляет 14% от всех расходов.