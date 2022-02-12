Продуктовая корзина в Алтайском крае подорожала на 2,5% за январь

В январе стоимость минимального продуктового набора в Алтайском крае поднялась на 2,5%, то есть до 5199 рублей. Это следует из данных Новосибирскстата.

Сильнее всего по Сибирскому федеральному округу цены на продуктовую корзину выросла в Республике Алтай — на 2,9%, до 5 688 рублей. Дороже всего она обойдётся в Красноярске — 6129 рублей, дешевле всего — в Омской области: 4955 рублей.

Стоимость продуктовой корзины определяется на основе цен на продукты питания, входящих в неё, и норм их потребления для одного человека. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов. При расчёте стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов Российской Федерации нормы потребления.

Ранее сообщалось, что среднемесячная зарплата в Алтайском крае по итогам 11 месяцев 2021 года выросла на 467 рублей. В ноябре средняя начисленная зарплата в регионе увеличилась до 33 388 рублей, тогда как в октябре она была на уровне 32 921 рубля. Показатель вырос на 1,4% по сравнению с предшествующим периодом. В годовом выражении зафиксирован рост на 12,5%.