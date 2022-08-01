Производитель чая Lipton и Brook Bond уходит из России

Ekaterra, производитель чая под марками Lipton и Brook Bond, принял решение уйти с российского рынка. Как сообщает «Ъ», уходящие бренды занимали не более 4,5% рынка, а потому их будет легко заменить.

В России компания была представлена брендами Lipton, Brook Bond, Saito, которые производила на чаеразвесочной фабрике в Санкт-Петербурге. Производство планируется остановить к концу 2022 года, тогда же прекратится продажа и дистрибуция продукции. В Ekaterrа объяснили решение невозможностью стабильно развивать бизнес в текущих условиях.

Как отметил глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, планы ухода с рынка компании пока неизвестны. Самые негативный вариант — закрытие производства. В этом случае компании либо придётся вывозить оборудование, что сейчас затруднено законодательно, либо пытаться найти покупателей на него внутри страны. При этом есть вариант сохранить производство путём смены собственника. При этом сам актив в виде фабрики в черте города считается сложным — желающих приобрести просто оборудование, без фабрики, будет значительно больше.

Источники издания в одной из торговых сетей подчёркивают, что бренды занимали не более 4,5% от общего рынка чая. Эксперты считают, что уход компании не окажет серьёзного влияния — для покупателей лишь сократится ассортимент, а место займут другие производители.