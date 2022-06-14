Производитель известного алтайского кваса продает бизнес и уезжает
Владелец фирмы по производству популярного у барнаульцев «Бабушкиного кваска» решил покинуть регион и в разгар сезона объявил о распродаже бизнеса
15 июня 2022, 06:52
Предприятие выставлено на продажу за 15 миллионов рублей на Avito. Причиной продажи владелец назвал смену места жительства.
Согласно тексту объявления, в день выручка составляет 200-250 тыс. рублей, срок окупаемости бизнеса — два года. Квас продаётся в 143 точках в Алтайском крае, как в бочках, так и в ПЭТ-таре.
Распродаётся всё — от танков и 40 фирменных квасных бочек до корпоративного сайта и площадки в соцсети. Вместе с бизнесом новому хозяину предлагаются и сотрудники предприятия.
Ранее amic.ru писал о том, что на Алтае за миллиард рублей продаётся Новоеловская птицефабрика.
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