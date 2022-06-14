СМИ: на Алтае продают знаменитую птицефабрику за миллиард рублей

Новоеловскую птицефабрику выставили инкогнито для продажи на Avito. Предприятие более 50 лет работает в Тальменском районе Алтайского края

14 июня 2022, 15:54

В новосибирском сегменте Avito появилось объявление о продаже неназванной птицефабрики с инкубатором мощностью 700 тыс. яиц в месяц. Продавец заявил о цене в 1 млрд рублей.

Судя по тексту объявления, предприятие соответствует описанию Новоеловской птицефабрики на её сайте, подметили журналисты портала «Континент-Сибирь».

Фабрика принадлежит компании «Алтайские закрома» Александра и Константина Терновых.

Ранее amic.ru писал, что на Алтае за полмиллиарда рублей продают коттедж в курортной зоне.

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