Псаки заявила, что США санкциями полностью разрушили экономику России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США и союзники полностью разрушили экономику России при помощи санкций. Текст её брифинга опубликован на сайте Белого дома.

«Каким будет конец игры, — это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику. Мы оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство. И, опять же, он должен определить, как выглядит для него путь вперёд», — сказала Псаки.

Напомним, после начала военной операции на Украине Россия заняла первое место в мире по числу санкций, обогнав Иран и КНДР. С 16 марта Бюро промышленности и безопасности США запретило ввозить в Россию алкоголь, табак, парфюмерию, женские сумочки, меховые изделия, одежду и обувь стоимостью выше 1000 долларов, кораллы, драгоценности, ювелирные изделия, ковры, антиквариат, автомобили, предметы искусства и концертные рояли.